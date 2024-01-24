В программу профориентации школьников Москвы планируют включить встречи со студентами

Вице-мэр Анастасия Ракова обсудила со школьниками и студентами колледжей возможность включения нового подхода в программу профориентации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обсудила со школьниками и студентами включение в программу профориентации нового подхода, при котором успешно трудоустроенные студенты колледжей делятся с учащимися своим опытом. Об этом сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"В преддверии Дня студента заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со школьниками и студентами колледжей в инновационном кадровом центре "Профессии будущего". Здесь впервые был опробован новый формат коммуникации "студенты - будущим студентам". Чемпионы профессионального мастерства и успешно трудоустроенные студенты колледжей провели встречу с девятиклассниками и поделились своим опытом обучения и трудоустройства. Вице-мэр обсудила со школьниками и студентами колледжей возможность включения нового подхода в программу профориентации", - говорится в сообщении.

Как отметила Ракова, слова которой приводятся в сообщении, выбрать будущую профессию в юном возрасте самостоятельно и осознанно очень сложно. Три месяца назад в столице была создана специальная программа профориентации для девятиклассников, которая вызвала большой интерес среди подростков и родителей. В ней участвовали уже 15 тыс. школьников.

"Сегодня здесь, в преддверии Дня студента, мы опробовали новый уникальный формат коммуникации "студенты - будущим студентам". Наши школьники услышали не от взрослых, а от своих сверстников из первых уст о возможностях среднего профессионального образования. По отзывам самих ребят, такие встречи позволяют еще ближе и нагляднее познакомиться с профессиями будущего", - сказала она.

В пресс-службе добавили, что углубленная профориентация школьников - одно из направлений открывшегося месяц назад инновационного кадрового центра "Профессии будущего". Там наглядно показывают возможности и потенциал колледжей.