Более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии оформили полисы ОМС

Заявление на получение можно подать как в офисах территориальных фондов, так и в личном кабинете на портале Госуслуг

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) получили уже более 3,2 млн жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Территориальные фонды ОМС в новых регионах начали работу в декабре 2022 года, на данный момент жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей выдано более 3,2 млн цифровых полисов ОМС. Федеральный фонд и территориальные фонды из других субъектов продолжают оказывать всю необходимую помощь в организации системы ОМС", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Ильи Баланина.

В пресс-службе рассказали, что по состоянию на январь 2024 года полис получили свыше 1,5 млн жителей ЛНР, в ДНР - более 1,1 млн человек, в Запорожской области - почти 400 тыс. человек, в Херсонсокой области - более 250 тыс. человек.

"Те, кто еще не оформили полисы обязательного медицинского страхования, могут подать заявление как в офисах территориальных фондов новых регионов, в том числе расположенных в медицинских организациях, так и в личном кабинете на портале Госуслуг", - напомнили в ФОМС.