В Дагестане учредили почетный знак "За милосердие и благодеяние"

Им могут награждаться граждане за личный вклад в спасение жизни и сохранение здоровья людей

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Дагестана проголосовали за учреждение почетного знака "За милосердие и благодеяние". Об этом в Telegram-канале написал председатель народного собрания региона Заур Аскендеров.

"Проголосовали за учреждение новой государственной награды - почетного знака Республики Дагестан "За милосердие и благодеяние". Почетный знак утвержден главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым", - написал он.

По его словам, знаком могут награждаться граждане за личный вклад в спасение жизни и сохранение здоровья людей.

"Почетным знаком могут награждаться граждане за личный вклад в спасение жизни и сохранение здоровья, безвозмездную и бескорыстную помощь людям, нуждающимся в помощи и реабилитации, участникам СВО и членам их семей, а также вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия", - добавил Аскендеров.