В Дагестане детям запретили находиться в заведениях с кальянами

Законопроект инициирован прокуратурой Республики Дагестан, отметил председатель народного собрания региона Заур Аскендеров

МАХАЧКАЛА, 24 января./ТАСС/. Народное собрание Республики Дагестан запретили несовершеннолетним находиться в помещениях, где допускается курение табака и кальянов. За соответствующий закон проголосовали депутаты парламента, сообщил председатель народного собрания региона Заур Аскендеров.

"Приняли закон о дополнительной мере защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков. Он предусматривает запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов", - сказал в рамках сессии регионального парламента Аскендеров.

По его словам, законопроект инициирован прокуратурой Республики Дагестан.