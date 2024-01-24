Зампред СПЧ предложила ввести единые правила доставки помощи в зону СВО

Ирина Киркора сообщила, что с доставкой гуманитарных грузов возникает "много сложностей"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Необходимо установить единые правила доставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Такое мнение высказала член наблюдательного совета государственного фонда "Защитники Отечества", заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

"Очень важно понимать, что на текущем моменте уже вопросы о правилах оказания гуманитарной помощи, о том, какие должны быть стандарты для того, чтобы не случалось таких ужасных историй, когда несколько дней все обсуждают [случай] на границе Ростовской [области] и Донецкой Народной Республики, когда гуманитарный груз оказался под землей в снегу", - сказала Киркора на пресс-конференции в ТАСС.

Она добавила, что с доставкой гуманитарных грузов возникает "много сложностей", поэтому необходимо определить правила и назначить аккредитованные организации, которые могли бы обеспечить безопасную доставку грузов. По словам зампреда СПЧ, не все кампании готовы доставлять гуманитарные грузы с риском для жизни сотрудников, для техники.

"Это нужно делать с огромной ответственностью, чтобы те добрые дела, которые на местах происходят в волонтерских центрах, по вязанию сетей, носилок, всех сборов, которые неравнодушные граждане РФ осуществляют, чтобы это было точно, правильно и безопасно доставлено тем, кому помощь нужна", - сказала Киркора.