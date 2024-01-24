В школах Сургута усилили контрольно-пропускной режим из-за подозрительных сообщений

С охранными предприятиями провели дополнительный инструктаж, отметили в администрации муниципалитета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Контрольно-пропускной режим усилен в школах Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, после сообщений с угрозами в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"Усилен контрольно-пропускной режим, с охранными предприятиями проведен дополнительный инструктаж", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь управление по вопросам общественной безопасности администрации Сургута во "ВКонтакте" отметило, что учебный процесс не нарушен, оснований для отмены занятий в школах нет. "Информация <...>, распространяемая в фейковых Telegram-каналах, является ложной, в образовательных учреждениях принимаются дополнительные меры безопасности. Силовики устанавливают лицо, модерирующее чат, а также выявляют несовершеннолетних, распространяющих идеи терроризма через Telegram-каналы", - сказано в сообщении.

Также власти попросили родителей проверить телефоны детей на наличие подобных чатов, в случае выявления - незамедлительно удалить ребенка из них.

Ранее в социальных сетях появились публикации со скриншотами из одного из Telegram-каналов, где неизвестные угрожали безопасности школьников. После этого некоторые родители решили не вести детей в школы.