СМИ: литовские фермеры пригнали 1,3 тыс. тракторов на акцию протеста в Вильнюсе

Как отметил председатель общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас, планировалось, что в город прибудет около 800 единиц техники

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Фермеры со всей Литвы пригнали в Вильнюс около 1,3 тыс. тракторов и другой сельскохозяйственной техники в рамках акции протеста против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора. Об этом сообщило национальное радио LRT.

Фермеры присоединились к протесту лесовозов, а количество пригнанной техники значительно превзошло ожидания организаторов, отмечает радиостанция.

Как отмечал председатель инициировавшего протест общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас, планировалось, что в Вильнюс прибудет около 800 единиц техники. Затем он заявил, что ее может быть и больше, так как люди продолжают регистрироваться. При этом столичный муниципалитет выдал разрешение на участие в акции 500 единиц техники и до 3,5 тыс. человек во время митингов у здания правительства, которые намечены на среду и четверг.

Тракторы расставлены на проспекте Гедиминаса - по ряду с каждой стороны главной улицы Вильнюса. На ней и поблизости находятся Сейм (парламент), правительство, Конституционный суд, 7 из 14 министерств, десятки их департаментов, отделов, различные госагентства. Проспект полностью не заблокирован, посередине оставлено место для проезда, но движения по нему практически нет.

Фермеры требуют уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами является затяжной кризис в молочной промышленности, сложности в культивировании многолетних лугов, а также повышение с 2024 года акциза на энергоносители, в том числе на дизельное топливо, которое является основным горючим для сельхозтехники. Министр сельского хозяйства Кестутис Навицкас во вторник поспешил заявить, что ведомство зарегистрировало проект постановления Сейма, который уменьшит акциз на дизельное топливо до €41 за тонну, то есть в девять раз.

Президент Литвы Гитанас Науседа, который в четверг планирует встречу с протестующими фермерами, заявил, что они имеют право на выражение своей позиции публичной акцией. "Иногда внимание к своим проблемам можно, к сожалению, привлечь лишь путем манифестаций. В рамках закона это является правом людей", - сказал он.