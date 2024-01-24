В Швеции ужесточат требования к предоставлению подданства

Речь идет о недопущении принятия в подданство лиц старше 15 лет, подозреваемых или осужденных за определенные виды преступлений

СТОКГОЛЬМ, 24 января. /ТАСС/. Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" выступили с предложением ужесточить требования к предоставлению подданства королевства. Соответствующее заявление сделала министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

Речь идет о недопущении принятия в шведское подданство лиц старше 15 лет, подозреваемых или осужденных за определенные виды преступлений. Препятствием для получения шведского паспорта может стать и рецидив преступления. "Сейчас мы ужесточаем требования к получению шведского подданства. Оно имеет большое значение и не должно легкомысленно предоставляться лицам, которые совершили тяжкие преступления или подозреваются в них", - привела правительственная канцелярия заявление министра.

Мальмер подчеркнула, что власти королевства при этом усиливают защиту от освобождения от шведского гражданства. "Никто не может быть принужден, например по соображениям чести, к отказу от шведского подданства с целью вывоза из страны", - сказала она.

Сейчас подданство королевства дается по рождению, при усыновлении и удочерении, а также на основании уведомления (при его возврате после отказа по собственной воле) и заявления (от не имевших его ранее). В первом случае требования существенно ниже, чем во втором.

Новые изменения в законе могут вступить в силу уже в октябре.