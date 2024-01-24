Протесты фермеров Польши против ввоза продуктов с Украины проходят в 200 местах

По данным RMF24, по национальной автостраде №2 в направлении Варшавы движется колонна из 100 тракторов, еще около 100 едут с восточного направления

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Протесты фермеров против бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с Украины проходят в 200 местах по всей территории Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Ранее планировалось, что таких мест будет 150.

По данным радиостанции, по национальной автостраде №2 в направлении Варшавы движется колонна из 100 тракторов, еще около 100 едут к столице с восточного направления. В районе Вроцлава патрули протестующих выставлены через каждые 10 км на автостраде №8.

В целях безопасности полиция направляет гражданский автотранспорт на дороги местного значения.

Главным требованием протестующих является прекращение неконтролируемого импорта продовольственных товаров с Украины, который приводит к обнищанию и разорению польских сельхозпроизводителей.