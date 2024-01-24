Мезенцев заявил о планах по созданию сетевого университета Союзного государства в Минске

По словам госсекретаря СГ, университет должен будет обеспечить совместные исследования, в частности, в области космоса и искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о планах по созданию сетевого университета высоких технологий Союзного государства, который будет находиться в столице Белоруссии.

"Мы предлагаем создание сетевого университета высоких технологий Союзного государства, который сможет предложить и студентам, и тем людям, кто будет заниматься научными исследованиями, вести педагогическую деятельность, совершенно другую практику. <...> Докладывая национальным лидерам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко, главам правительств, мы говорили о том, что видели бы, чтобы этот университет востребовал педагогический опыт, талант, профессиональные знания ведущих академиков, ведущих профессоров крупнейших вузов России и Беларуси", - сказал он, выступая на открытии пятого форума Ассоциации вузов России и Белоруссии, который проходит 24 25 января в МГУ.

Мезенцев добавил, что университет должен будет обеспечить совместные исследования в области космоса, искусственного интеллекта, в программном обеспечении, в сфере обороны и безопасности, и по другим направлениям. "Размещение [вуза] мы предполагаем в Минске в скором времени, на первом этапе именно как сетевой университет", - подчеркнул он.

Ранее Мезенцев сообщал, что формирование и реализация единой промышленной политики в рамках Союзного государства Белоруссии и России требует вовлечения тысяч молодых специалистов двух стран.