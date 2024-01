В РФ расширили список иностранных вузов, чьи дипломы признаются автоматически

В список включены Афинский национальный университет имени Каподистрии, Биркбек колледж Лондонского университета, Университет Линкольна и Университет Хиросимы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Перечень иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых не нужно подтверждать в России, дополнен еще четырьмя вузами. Распоряжение об этом подписано, ТАСС ознакомился с документом.

В список включены Афинский национальный университет имени Каподистрии (Греция), Биркбек колледж Лондонского университета (Великобритания), Университет Линкольна (Новая Зеландия), Университет Хиросимы (Япония).

Как ожидают российские власти, решение позволит привлечь в страну новых высококвалифицированных специалистов, а также будет способствовать развитию академической мобильности и реализации совместных образовательных программ.

Согласно российскому законодательству, иностранные граждане, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти длительную процедуру признания документов об образовании или об ученых степенях. Исключение - выпускники вузов из тех стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций, входящих в особый перечень. Их дипломы признаются автоматически.

Претенденты на включение в такой перечень отбираются Минобрнауки на основе пяти международных рейтингов: Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, U.S. News Best Global Universities и Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета". Затем этот перечень согласовывается с МИД России и Рособрнадзором и утверждается правительством.