Кабмин наградил медалью Столыпина I степени председателя коллегии ЕЭК Мясниковича

Он получил награду за личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича медалью Столыпина I степени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе наградить медалью Столыпина П. А. I степени председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Мясниковича Михаила Владимировича", - говорится в документе.

Мясникович родился в 1950 году в деревне Новый Снов Несвижского района Минской области Белорусской ССР (ныне Республика Белоруссия). С 1986-го по 1990-й годы занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства Белорусской ССР, с октября 1995-го по сентябрь 2001-го являлся главой Администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, с конца 2010-го по 2014-й работал в должности премьер-министра Республики. В декабре 2019 года был назначен председателем коллегии Евразийской экономической комиссии.