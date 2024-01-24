В домах Москвы могут применить системы центрального кондиционирования

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, подобная мера избавит жителей от проблем и расходов, связанных с приобретением и установкой кондиционеров, а также позволит снизить электрические нагрузки и потребление энергии на кондиционирование

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Стройкомплекс правительства Москвы изучает целесообразность оснащения жилых домов системами центрального кондиционирования. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Вопросы изменения климата и декарбонизации экономики постоянно учитываются в работе стройкомплекса Москвы. <...> По заказу департамента выполняются исследования по адаптации к климатическим изменениям внутренних инженерных систем многоквартирных домов. В числе исследуемых тем - вопрос целесообразности применения в жилых домах систем центрального кондиционирования", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что проведение такого анализа обусловлено существенными изменениями московского климата, вынуждающего жителей мегаполиса все чаще задумываться об установке в своих квартирах кондиционеров.

"Исследования показывают, что более предпочтительными как с точки зрения эффективности, так и в плане безопасности эксплуатации, являются центральные системы холодоснабжения. Такие системы позволяют не только обеспечить надежное, качественное холодоснабжение квартир и организовать техническое обслуживание холодильного оборудования, но и существенно снижают максимальную электрическую нагрузку системы холодоснабжения жилого дома и, соответственно, стоимость его технологического присоединения к электрическим сетям", - пояснил руководитель департамента.

Левкин отметил, что выполняемая работа направлена на обоснованную оценку целесообразности и эффективности применения в современных домах систем центрального кондиционирования. По его словам, подобная мера избавит жителей от проблем и расходов, связанных с приобретением и установкой кондиционеров, а также позволит снизить электрические нагрузки и потребление энергии на кондиционирование по сравнению с наиболее часто устанавливаемыми в городе сплит-системами.

"Ожидается, что такие дома будут пользоваться спросом у москвичей, а город получит современные, красивые, комфортные дома, отвечающие установленным нормативным требованиям, обеспечивающие безопасность и комфорт для жителей, что соответствует поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задаче", - заключил Левкин.