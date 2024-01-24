МККК сообщил, что все действующие больницы в Газе переполнены

Кроме того, медучреждения испытывают нехватку лекарств, топлива, продовольствия и воды, отметили в комитете

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Все больницы в секторе Газа переполнены и сталкиваются с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и воды. Об этом напомнил в распространенном в Женеве заявлении Международный комитет Красного Креста (МККК), призвав обеспечить доступ к неотложной медицинской помощи в палестинском анклаве.

"Необходимо предпринять конкретные действия для сохранения доступа к жизненно важной и неотложной медицинской помощи в секторе Газа", - говорится в заявлении. МККК обеспокоен ситуацией вокруг медицинского комплекса "Насер" и больницы "Аль-Амаль", которые расположены в районе боевых действий. "Каждая функционирующая больница в Газе переполнена и испытывает нехватку медикаментов, топлива, продовольствия и воды. Во многих из них проживают тысячи перемещенных семей, - отметил глава офиса Красного Креста в секторе Уильям Шомбург. - А сейчас еще два медицинских объекта рискуют быть потеряны из-за боев".

В МККК предупредили, что если расположенные на юге Газы "Насер", "Аль-Амаль", а также Европейская больница перестанут функционировать, то "мир станет свидетелем тысяч смертей, которые можно было предотвратить". Комитет напомнил, что "менее 20% территории Газы - примерно 60 кв. км - в настоящее время является убежищем для более чем 1,5 млн человек", "резкая эскалация боевых действий угрожает их выживанию".

Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), согласно приказу израильских военных, зона, где расположены "Аль-Амаль" и "Насер", подлежит эвакуации. Речь идет о районе, где проживают около 90 тыс. человек и находятся еще примерно 425 тыс. перемещенных лиц. Международная бригада скорой помощи, размещенная в комплексе "Насер", сообщила, что "никто не может войти или выйти из больницы из-за продолжающихся бомбардировок". Поступила также информация, что "медицинский персонал роет могилы на территории больницы ввиду ожидаемого большого числа погибших", отметило УКГВ.