В Пскове автобусы начнут фиксировать нарушения ПДД

На общественном транспорте установят системы видеонаблюдения

ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с ПАО "Мегафон" начнут устанавливать на общественных автобусах системы видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушение правил дорожного движения (ПДД) другими автомобилями. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"С управляющим директором ПАО "Мегафон" по развитию национальных проектов территорий "Столица" и "Северо-Запад" Натальей Сибиревой обсудили реализацию совместных инициатив. Обсудили совместный проект - системы видеонаблюдения, которые будут устанавливаться в автобусах и фиксировать нарушение правил остановки и стоянки другими участниками дорожного движения. Планируем взять для тестового использования шесть таких устройств", - отмечается в сообщении.

По словам главы региона, это позволит повысить безопасность дорожной обстановки. "В регионе при поддержке компании уже установлены и успешно функционируют 50 комплексов фиксации нарушений ПДД. Компания является важным партнером Псковской области по самым разным спектрам. Рассчитываю на дальнейшее конструктивное сотрудничество", - добавил Ведерников.