В Русе заявили о хорошем состоянии здания бывшего консульства России

Заместитель главы городской администрации Златомира Стефанова отметила, что интерес к использованию помещений проявили художественная галерея, отделение государственного архива, исторический музей

СОФИЯ, 24 января. /ТАСС/. Администрация Русе считает, что здание в этом болгарском городе, где располагалось генконсульство РФ, находится в хорошем состоянии и годно для дальнейшего использования для нужд города. Как сообщило Болгарское национальное телевидение, городские власти провели общественные слушания и пришли к выводу, что в аренде здания заинтересованы государственные, общественные организации и представители бизнеса.

"Для нас здание находится в хорошем состоянии", - сообщила заместитель главы городской администрации Златомира Стефанова во время слушаний. Тем самым она опровергла публикации местных СМИ о том, что российские дипломаты якобы нанесли строению значительный ущерб. На слушаниях было заявлено, что интерес к использованию помещений здания проявили художественная галерея, отделение государственного архива, исторический музей и другие организации. Окончательное решение должны принять депутаты муниципалитета.

19 января посольство РФ прокомментировало сообщения болгарских СМИ об ущербе, нанесенном зданию в Русе. "Здание, где в Русе находилось наше генеральное консульство, было передано городской администрации летом 2022 года. Подписанные двумя сторонами соответствующие акты не содержат никаких замечаний по поводу состояния помещений. Что происходило в здании за последние полтора года, нам неизвестно, это было вне нашего контроля", - заявили ТАСС в российском посольстве.

28 июня 2022 года болгарское руководство приняло решение выслать 70 дипломатов и представителей технического персонала дипломатических ведомств России, в том числе генеральных консулов в Варне и Русе. После этого диппредставительства РФ в этих городах были закрыты, а помещения были переданы в распоряжение местных властей.