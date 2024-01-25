В Приморье в 2023 году построили 11 новых депо для добровольных пожарных

На эти цели из краевого бюджета было выделено 23 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Власти Приморского края совместно с муниципалитетами за прошлый год построили и оснастили пожарными машинами 11 новых депо для работы добровольных пожарных команд, рассказал в беседе с ТАСС министр Приморского края по делам ГО и ЧС Александр Златкин. Еще столько же планируется построить в 2024 году.

"Добровольная пожарная охрана в прошлом году получила качественное усиление за счет реализации ведомственного проекта. За счет выделенных из краевого бюджета средств в 23 млн рублей в виде субсидии муниципальным образованиям, которые также находили часть средств, мы построили 11 новых малых пожарных депо для добровольных пожарных команд, оснастили их, соответственно, машинами", - сказал министр.

Он добавил, что в 2024 году работа продолжится, запланировано строительство еще как минимум 11 таких же депо. Возможно, что в течение года это число вырастет. По словам Златкина, в 2023 году добровольные пожарные потушили порядка 400 возгораний.

"В общем числе за год это вроде бы немного, но они прикрыли очень важные участки, прикрыли свои населенные пункты, до которых в ином случае пожарные добирались бы куда дольше. При этом основная задача добровольцев - это профилактика пожаров", - уточнил Златкин.

Территория Приморского края заселена неравномерно, и некоторые населенные пункты насчитывают лишь несколько десятков жителей. При этом дважды в год край сталкивается с проблемой природных пожаров, справляться с которой помогают в том числе добровольцы.