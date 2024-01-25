В Хабаровском крае увеличилось количество случаев заражения коронавирусом

Показатель заболеваемости составил 11,8 на 100 тыс. населения

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в Хабаровском крае, сообщил ТАСС заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Игорь Карлов.

"За прошедшую неделю зарегистрировали 11,8 случая заражения коронавирусом на 100 тыс. человек", - сказал Карлов. Всего было выявлено 136 случаев инфицирования.

Во вторую неделю января фиксировалось 119 случаев коронавируса, показатель заболеваемости был на уровне 9,6 на 100 тыс. населения.

Собеседник агентства напомнил, что во время пандемии ежедневно регистрировалось более 400 случаев заражения коронавирусом.

Показатель заболеваемости ОРВИ инфекциями в крае сейчас ниже эпидпорога на 2%. В регионе циркулирует вирус гриппа А\H3N2, гриппа В, фиксируется также широкий спектр вирусов негриппозной этиологии. Вакцинацию от гриппа прошли около 584 тыс. человек. В состав вакцины входили штаммы B и A.

На карантин закрыто 24 класса в 15 школах, также ограничения введены в 15 группах в 11 детских садах. Полностью не работают две школы и два детских сада в Ульчском районе и в районе имени Полины Осипенко.