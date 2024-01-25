В Якутии в 2023 году заключили свыше 6,5 тыс. соцконтрактов

Общая сумма по ним составила более 820 млн рублей

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Жители Якутии заключили в прошлом году свыше 6,5 тыс. социальных контрактов на сумму более 822 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

"По итогам 2023 года в Якутии заключены 6 573 социальных контракта на сумму 822,2 млн рублей. В 2024 году на реализацию государственной социальной помощи на основании социального контракта в республике направлено 648,5 млн рублей, в том числе 343,7 млн рублей из средств софинансируемых из федерального бюджета", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, среди основных направлений соцконтрактов - индивидуальная предпринимательская деятельность, спецпрограмма для семей с детьми и мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

Государственная помощь на основании социального контракта направлена на повышение доходов малоимущих семей за счет собственных активных действий. Размер социального контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность и на ведение личного подсобного хозяйства в сентябре 2023 года в Якутии был увеличен до 500 тыс. рублей.

Одним из нововведений стало обязательное прохождение тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций для обратившихся за госпомощью граждан.