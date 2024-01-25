Рослесхоз заявил, что площадь прохождения огня в лесах ДФО за год составила 3,5 млн га

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов отметил, что все регионы округа неплохо справились с прохождением пожароопасного сезона

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Общая площадь, пройденная огнем на Дальнем Востоке за период прошлогоднего пожароопасного сезона, составила чуть более 3,5 млн га. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, оценив этот показатель как хороший.

"С точки зрения оценки деятельности регионов Дальнего Востока по прохождению пожароопасного сезона прошлого года можно сказать, что все регионы до одного практически справились. Справились неплохо с прохождением пожароопасного сезона и в целом, общая площадь прохождения зарегистрированных лесных пожаров составляет чуть более 3,5 млн га. Регионы Дальнего Востока выполнили установленные указами президента и правительством РФ показатели, которые чуть превышают 4 млн га для всех 11 субъектов. Мы оцениваем работу региональных ведомств по оперативности обнаружения лесных пожаров на малых площадях, по тушению в первые сутки, показатели не плохие", - сказал Козлов.

По его словам, сложности в организации работы были отмечены весной в Еврейской автономной области, где в марте было сосредоточено 90% всей площади дальневосточных природных пожаров - порядка 580 тыс. га.

Козлов добавил, что Приморье прошло пожароопасный сезон успешно - в регионе зарегистрировано чуть более 18 тыс. га пожаров, что почти в два раза меньше показателя предыдущего периода.