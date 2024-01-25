Художник-микроминиатюрист из Омска сделал на рисовом зернышке агитационный лозунг

Надпись "За Путина" стала самым маленьким в стране агитационным лозунгом

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко сделал на рисовом зернышке надпись размером всего 4,1 х 0,9 мм, которую Книга рекордов России зарегистрировала как самый маленький в стране агитационный лозунг. Об этом рассказал ТАСС сам Коненко.

"Надпись "За Путина" сделана на рисовом зернышке, ее размер всего 4,1 х 0,9 мм. Я получил сертификат от Книги рекордов России, что это самый маленький в стране агитационный лозунг", - рассказал художник.

Коненко - создатель серии микрокомпозиций. В 2002 году его супермикрокнига Чехова "Хамелеон" размером 0,9 на 0,9 мм была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года вместе с сыном Станиславом издал серию книг с 13 алфавитами народов мира, каждая из которых имеет размер 0,8 на 0,8 мм. В числе произведений Коненко также подкованная золотыми подковами блоха, караван верблюдов в ушке швейной иглы, кузнечик со скрипкой.

В 2011 году созданный отцом и сыном миниатюрный аквариум с мальками рыбок данио рерио, камешками и настоящими водорослями был признан Мировой академией рекордов самым маленьким в мире.