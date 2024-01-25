Дорогу в Молочанске на Запорожье отремонтируют после обращения на прямую линию Путина

Представители "Народного фронта" выехали на место и встретились с жителями, отметив, что на улице живут пенсионеры и инвалиды, к которым не может проехать скорая помощь

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Дорогу в Молочанске (Запорожская область), на состояние которой пожаловались жители на прямую линию Владимира Путина, приведут в порядок. Об этом сообщили журналистам в региональном отделении "Народного фронта" со ссылкой на местные власти.

Жители улицы Рогачева обратились на прямую линию президента с просьбой помочь засыпать двухкилометровую дорогу, которую затапливает по время дождя. Представители "Народного фронта" выехали на место и встретились с жителями, отметив, что на улице живут пенсионеры и инвалиды, к которым не может проехать скорая помощь.

"Из-за дождей лужи превращаются в "Молочанские озера" - такое название дали местные жители. Когда-то дорога была грунтовой, но с украинских времен стала превращаться в болото", - говорится в сообщении.

По данным "Народного фронта", максимальная глубина в период дождей достигает метра. Местные власти намерены устранить проблему в ближайшее время.

"Представитель ЖКХ сообщил, что сейчас уже ведутся ремонтные работы на центральных улицах города, но так как тут возникла критическая ситуация, пообещали засыпать "Молочанские озера", как только позволят погодные условия", - сообщает "Народный фронт".

Прямая линия и итоговая пресс-конференции Владимира Путина прошли 14 декабря 2023 года. Всего от россиян поступило более 2 млн вопросов. Все обращения, в том числе не попавшие в эфир, будут отработаны "Народным фронтом".