В Москве запустили третий поток архивного проекта для школьников и студентов колледжей

Участники изучат более 200 документов, принадлежавших деятелям естественных и математических наук

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Третий поток архивного проекта, в рамках которого учащиеся школ и колледжей будут исследовать личные дела известных студентов и преподавателей Императорского Московского университета, запустили в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В фондах Главархива Москвы сохранились ценные документы деятелей медицины, культуры, истории, физики, химии и других наук, которые учились и преподавали в Императорском Московском университете. Наш проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" позволяет московским школьникам и студентам колледжей работать с оригиналами таких материалов, узнавать, как жили и получали образование известные ученые в их возрасте. В третьем потоке проекта ребята изучат более 200 документов, принадлежавших деятелям естественных и математических наук. Часть этих материалов впоследствии будет включена в Реестр уникальных документов Москвы", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в новом потоке учащиеся будут работать с документами геолога и минералога Александра Ферсмана, одного из основоположников отечественной бактериологии Георгия Габричевского, советского химика-органика Александра Несмеянова, советского физика-теоретика Игоря Тамма и других. Почти за месяц занятий участники проекта познакомятся с документами выбранного ими деятеля науки, изучат методику работы с архивными материалами, а также узнают, как им присваивают статус "уникальный". Кроме того, ребята увидят, как работают архивисты, как документы хранят и как их реставрируют в лаборатории Главархива. К концу потока они подготовят биографические справки о выдающихся соотечественниках, защитят свои проекты и примут участие в съемке видеоролика.

Заммэра добавила, что специалисты Главархива Москвы используют тезисы из работ учеников в заключениях, которые нужны для присвоения документам статуса уникальных. Проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" был запущен в сентябре прошлого года.