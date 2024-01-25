Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в шести городах Белоруссии

По словам посла России в Минске Бориса Грызлова, речь идет о столице республики, а также Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Проживающие в Белоруссии россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках, которые будут открыты в столице и во всех областных центрах страны. Об этом говорится в комментарии посла России в Минске Бориса Грызлова, поступившем в распоряжение ТАСС.

"На предстоящих выборах президента России голосование на территории Беларуси пройдет в столице и во всех областных центрах - Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Подробную информацию об адресах и графике работы участков, правилах, необходимых документах и других значимых моментах мы опубликуем по завершении подготовительных мероприятий. В любом случае мы постараемся учесть все условия и организовать процесс таким образом, чтобы сделать посещение избирательного участка максимально удобным для наших граждан", - сообщил посол.

Грызлов проинформировал о том, что в МИД России работает комиссия по организации выборов президента РФ для россиян, временно находящихся или постоянно проживающих за рубежом. "Сейчас полным ходом идет процесс формирования избирательных участков, который планируется завершить в установленные законом сроки. В тесном взаимодействии с загранучреждениями прорабатываются юридические, технические и многие другие вопросы", - отметил дипломат.

"Ввиду откровенно враждебной позиции руководства ряда государств в отношении нашей страны основополагающим фактором при проведении голосования за пределами России является обеспечение необходимых условий безопасности участков и самих избирателей", - подчеркнул Грызлов.

Посол выразил признательность белорусским властям за содействие, которое они неизменно оказывают российской стороне при проведении электоральных процедур на территории республики. "Мы особо ценим поддержку наших коллег в этом году с учетом того, что в феврале в Беларуси состоится свой единый день голосования, подготовка и проведение которого требуют значительных организационных ресурсов", - указал он.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.