В реестр Роскомнадзора включили 266 провайдеров хостинга

Еще 44 заявки находятся на рассмотрении, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскомнадзор включил 266 компаний в реестр хостинг-провайдеров, которым разрешено работать в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день Роскомнадзор включил в реестр 266 провайдеров, 44 заявки находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Ранее Минцифры РФ выступило с предложением о внедрении правил ведения реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Провайдеров включают в реестр на основании полученных от них уведомлений. С 1 февраля такая организация должна подать уведомление о начале осуществления деятельности до начала оказания услуг хостинга. Заявка на включение в реестр рассматривается в течение 15 рабочих дней.

Федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга, вступил в силу 1 декабря 2023 года. Так, для защиты информации в своей инфраструктуре компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Кроме того, хостинг-провайдеры также должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ.

Помимо этого, провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета. Обслуживать хостинг-провайдеры смогут только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов: с помощью ЕСИА, Единой биометрической системы, усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей банка России.