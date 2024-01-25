В некоторых районах Сахалина отменили занятия в школах из-за сильной метели

Уроки пройдут в дистанционном режиме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Очные занятия для школьников восьми городских округов Сахалина на 26 января отменены из-за сильной метели. Уроки пройдут в дистанционном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

С 23 января учащиеся 82 школ восьми районов юга Сахалина не посещают очные занятия из-за метели. С утра 25 января к ним прибавились ученики еще 12 школ Поронайского района в центральной части острова.

"В пятницу, 26 января, в связи с прохождением циклона на дистанционном формате обучения будут находиться школьники Корсаковского, Анивского, Долинского, Невельского, Холмского, Томаринского и Южно-Курильского района (Курилы, Сахалинская область), а также города Южно-Сахалинска", - рассказали в министерстве.

С 26 января с дистанционного обучения к очным занятиям возвращаются школьники Макаровского и Поронайского районов на Сахалине.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, местами в селах нет электричества, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.