В России открыли девять центров промышленной медицины

Один из них расположен в Энергодаре

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова открыли девять центров промышленной медицины, один из которых расположен в городе Энергодар Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

"Только за прошлый год более 4 300 новых специалистов пришли в систему ФМБА. Федеральное медики-биологическое агентство было специально создано для сохранения здоровья людей, работающих на стратегических объектах, связанных с опасными условиями, производственными вредностями химического, радиационного, биологического характера. Поэтому понятно, что именно агентство в постсоветский период сумело сохранить промышленную медицину в своей системе, и цеховую службу, и производственные здравпункты", - сказала Скворцова на церемонии открытия в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

Также открылся головной референс-центр промышленной медицины ФМБА России в наукограде Дубна. Он, по словам руководителя ФМБА, будет обеспечивать организационно-методическую поддержку центров.

Скворцова пояснила, что по состоянию на 2023 год в России были открыты 14 комплексных центров промышленной медицины, в начале января 2024 года создали еще две организации. Ожидается, что к концу 2024 года число центров достигнет 36, а к 2027 году - 61.

Система комплексных центров промышленной медицины - это единый цифровой контур для мониторинга состояния сотрудников со сложными трудовыми функциями, добавила руководитель агентства. "Эта структура уже сегодня показывает, что резко увеличивается выявляемость заболеваний, в том числе на самых ранних стадиях. Скажем, в наших центрах промышленной медицины выявляемость онкологических заболеваний на первой-второй стадиях уже превышает 70%, снижаются как число, так и длительность временной нетрудоспособности, первичная инвалидность и смертность. В тех 14-и центрах, которые работали уже в 2023 году, смертность снизилась более чем на 10% за один год", - заметила она.

Голикова добавила, что новые центры ФМБА "демонстрируют технологии цифрового здравпункта", в которых представлены все нововведения для наблюдения за здоровьем работающих на производстве. "Мы очень рассчитываем, что распространяя эту систему по всей стране, мы получим серьезный эффект с точки зрения сохранения здоровья не только тех, кто находится под эгидой ФМБА, но и взаимодействие со всеми работодателями, поскольку они являются крайне заинтересованными в этой работе", - пояснила она.