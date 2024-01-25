WhatsApp будет поддерживать чаты с пользователями других приложений

Пользователи других мессенджеров смогут отправлять сообщения контактам WhatsApp, даже не имея учетной записи в этом приложении

ТАСС, 25 января. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) разрабатывает функцию поддержки чатов с пользователями сторонних приложений. Об этом в среду сообщил портал WABetaInfo.

По его сведениям, в мессенджере появится раздел с чатами, через который можно будет отправлять сообщения контактам в другие мессенджеры. При этом пользователи других мессенджеров смогут отправлять сообщения контактам WhatsApp, даже не имея учетной записи в этом приложении.

Пользователи смогут сами включить эту функцию и будут иметь возможность отказаться от ее использования.

Отмечается, что функцию внедрят в WhatsApp с целью соблюдения требований Акта ЕС по цифровым рынкам (DMA EU) - свода норм, регулирующего различные аспекты работы цифровых компаний на территории Евросоюза, включая правила конкуренции. Одним из ключевых аспектов DMA является требование к этим компаниям предоставить пользователям возможность общаться друг с другом с помощью различных приложений.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.