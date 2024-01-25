В МЧС сообщили о помощи более 130 людям в ходе циклона на Сахалине

В пресс-службе ведомства отметили, что из снежных заносов достали 85 машин

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России оказали помощь более 130 людям, в том числе семи детям, и достали из снежных заносов 85 машин в ходе прохождения циклона на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего сотрудники МЧС России в ходе прохождения циклона оказали помощь более 130 гражданам, в том числе семи детям. Достали их снежных заносов 85 автомобилей. Спасатели всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию", - сказали в пресс-службе.

Так, в одном из СНТ маломобильному мужчине потребовалась медицинская помощь, сам бы он не смог добраться из дома до больницы. "Спасатели на носилках вынесли мужчину и погрузили в транспорт, в сопровождении фельдшера привезли в городскую больницу для дальнейшей госпитализации", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, еще одну жительницу Сахалина доставили до кареты скорой медицинской помощи.

В МЧС отметили, что ограничение движения продолжают действовать на 11 участках автомобильных дорог: на 3 участках ФАД (А-391, А-392, А-393), на шести участках регионального значения и двух межмуниципальных. Всего для ликвидации последствий циклона на Сахалине привлечено более 1 тыс. человек и порядка 480 единиц техники.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа- и морское сообщение. Из-за циклона в регионе продолжает идти сильный снег и метель с порывами ветра. Спасатели на специализированной снегоболотоходной и высокопроходимой технике перевозят людей, доставляют медиков к нуждающимся в помощи, вытаскивают застрявшие машины из снега, а также работают по адресным заявкам граждан.