В Прикамье частицу семейного очага "Сердце России" вручили семье, в которой 24 ребенка

По словам полпреда Игоря Комарова, округ уделяет особое внимание сохранению семейных ценностей

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил частицу семейного очага "Сердце России" семье из Пермского края, в которой 24 ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе полномочного представителя.

Комаров принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в регионе. "23 января в Москве на форуме "Родные - любимые" был зажжен семейный очаг "Сердце России", и частицы его направлены в федеральные округа для передачи во все регионы округа. Сейчас я хочу передать привезенную частицу семейного очага "Сердце России" прекрасной семье Абакшиных, где выросли 24 ребенка, считаю, именно такие семьи <...> являются примером и ориентиром для молодых супружеских пар", - сказал полпред.

В полпредстве отметили, что супруги Андрей и Светлана вместе уже 35 лет, у них 24 ребенка и 10 внуков.

Комаров обратил внимание, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что семьи, в которых много детей, это живое и яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших.

По словам полпреда, округ уделяет особое внимание сохранению семейных ценностей, с 2013 года в ПФО проводился конкурс "Успешная семья Приволжья", который стал идейной площадкой создания федерального конкурса "Это у нас семейное". "Мне приятно отметить, что в округе более 38 тыс. семей, а это 127 тыс. человек, стали активными участниками федерального проекта", - добавил полномочный представитель президента.

23 января от лампадки из Мурома на главной сцене выставки "Россия" зажгли чашу семейного очага, от нее огонь зажгли в еще 12 лампадках - огонь отправился в восемь федеральных округов, а также в Донбасс и Новороссию.