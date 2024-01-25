Участники студотрядов будут сопровождать в поездах гостей Всемирного фестиваля молодежи

Как отметили в пресс-службе Российских студенческих отрядов, это мероприятие станет одним из главных событий года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) совместно с РЖД презентовали форму проводников, которые будут сопровождать в поездах гостей Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщила пресс-служба РСО.

"Всемирный фестиваль молодежи станет одним из главных событий года. Ребята прошли большой конкурсный отбор - восемь человек на место, и как только в марте стартует Всемирный фестиваль молодежи, студенческие отряды проводников будут сопровождать всех гостей фестиваля в поездах и обеспечивать высокий уровень сервиса. Для студентов участие в таких проектах - это возможность быть причастными к масштабным событиям мирового уровня и в то же время стимул к профессиональному развитию, поскольку участвовать в этом отряде смогут только лучшие студенты-проводники", - рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев.

По данным пресс-службы РСО, студотряды ежегодно готовят порядка 8 тыс. студентов-проводников, это каждый четвертый проводник поездов дальнего следования в летний период. По итогам отбора 45 лучших проводников РСО примут участие в обслуживании пассажиров во время фестиваля. На белых рубашках поло проводников будут изображены логотипы Всемирного фестиваля молодежи, Федеральной пассажирской компании и Российских студенческих отрядов.

Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тыс. молодых людей из 82 субъекта РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. ТАСС выступает генеральным информационным партнером РСО.

Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта, участники посетят 30 городов России.