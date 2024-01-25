В Новгороде утвердили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Он будет отмечаться 22 февраля

ТАСС, 25 января. День освобождения от немецко-фашистских захватчиков утвердили в Новгородской области. Он будет отмечаться 22 февраля, сообщает пресс-служба областной думы.

Депутаты внесли изменения в областной закон "О памятных датах Новгородской области". "В соответствии со сведениями, полученными из архива, основные бои на Новгородской земле закончились именно 22 февраля 1944 года", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя Новгородской областной думы Ольги Борисовой.

Дату обсуждали с ветеранами, военно-историческим обществом, историками, поисковиками, краеведами. 22 февраля 1944 года сама Новгородская область еще не существовала. Освобожденные территории, которые в июле 1944 года вошли в состав нынешней Новгородской области, на тот момент относились к Ленинградской и Калининской областям. "Сегодня мы устанавливаем дату освобождения тех территорий, которые сегодня входят в состав нашего региона", - добавила Борисова.

В октябре 2023 года на выездном заседании правительства региона в Холме губернатор Андрей Никитин предложил установить новую памятную дату к юбилею освобождения Новгородской земли.