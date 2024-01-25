Более 50% жителей Новосибирской области планируют охватить диспансеризацией в 2024 году

По данным Росстата, население региона составляет 2,7 млн человек

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Количество жителей Новосибирской области, прошедших диспансеризацию и профосмотры, за 2023 год выросло на 57% - до более 900 тыс. человек. В 2024 году регион планирует охватить почти 1,5 млн жителей области, что составляет больше половины от всего населения, сообщила в пресс-центре ТАСС директор регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева.

По данным Росстата, население региона составляет 2,7 млн человек.

"В 2023 году диспансеризацию и профосмотры прошли 903,5 тыс. человек, в 2022 - 574,1 тыс. человек. В этом году план почти 1,5 млн человек", - сказала она.

Как отметила замминистра здравоохранения региона, увеличение числа людей, прошедших процедуру, связано с полным восстановлением системы здравоохранения после пандемии. "Запланировать диспансеризацию и пройти ее без очередей, в кратчайшие сроки можно по номеру 122, на портале Госуслуг, через работодателя. Каждый работающий гражданин может взять один оплачиваемый день для диспансеризации, которая проводится для граждан с 18 лет. До 35 лет она проводится раз в три года, но человек при необходимости может обследоваться в любом возрасте и ежегодно. Особенно это важно для граждан с хроническими заболеваниями. В этом году мы активизируем работу с директорами школ и вузов для увеличения количества диспансеризированных жителей региона", - подчеркнула она.

Замминистра отметила новеллы проведения диспансеризации в 2024 году. Осмотры можно будет запланировать по месту учебы и работы, провести в условиях поликлиник или при помощи выездных мобильных бригад, включая флюорографию и маммографию. Мобильные бригады будут направляться на предприятия, в районы города и области. В 2024 году только за январские праздники различные виды профосмотров прошли уже более 4,2 тыс. человек.