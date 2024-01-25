В Черкасской области снесли бюст Ватутина

Населенный пункт назвали в честь Героя Советского Союза в 1949 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Украинские власти демонтировали памятник генералу армии, Герою Советского Союза Николаю Ватутину в городе в Черкасской области, названном в честь полководца. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Населенный пункт был назван в честь генерала в 1949 году.

В конце декабря 2022 года портал "Эспрессо" сообщил, что власти планировали рассмотреть вопрос о переименовании города Ватутино. Однако согласно сайту Ватутинской городской общины, он сохранил свое название.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.