В СЗФО пассажиропоток на международных автобусах вырос на 45% за 2023 год

Причиной роста стала приостановка допуска в страны ЕС автомобилей с российскими госномерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Поток пассажиров на международных автобусных линиях на Северо-Западе России за 2023 год вырос на 45% при общем снижении трансграничных перевозок грузовым и легковым транспортом в регионе. Причиной роста стала приостановка допуска в страны ЕС автомобилей с российскими госномерами, сообщил на пресс-конференции в ТАСС к международному дню таможенника начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

"По итогам прошедшего года можно отметить снижение показателей грузового и легкового сообщений. Исключение составляет движение автобусов, по итогам 2023 года наблюдается увеличение числа на 45% по сравнению с 2022 годом. Основная причина - приостановка пропуска легковых транспортных средств, зарегистрированных в РФ, по инициативе государств-членов ЕС, в связи с чем физлица стали пересекать границу на автобусах", - рассказал Виноградов.

Он напомнил, что в 2023 году таможня также контролировала запрет на въезд в РФ грузовиков с регистрацией в странах ЕС. Под действие запрета в 2023 году попали 16% от общего числа проследовавших через пункты пропуска фур с грузами.

"В части российско-финляндской границы в текущей ситуации - это отсутствие любого перемещения, что товаров, что физлиц, что легковых транспортных средств. Мы видим перераспределение на ближайшие открытые направления, это МАПП "Ивангород" (граница с Эстонией - прим. ТАСС) и псковское направление (граница с Латвией - прим. ТАСС). Таможенные органы усилены на данных направлениях и готовы", - добавил Виноградов.