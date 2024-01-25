Порядка 20 тыс. жителей ЦАО Москвы посетили мероприятия конкурса #ЯГоржусь за два года

С этого года вводится новая категория конкурса под названием "Кино"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мероприятия патриотического смотра-конкурса #ЯГоржусь за два года посетили порядка 20 тыс. жителей Центрального административного округа (ЦАО) города Москвы, при этом за это время в конкурсе приняли участие более 1 тыс. ребят. Об этом рассказала заместитель префекта ЦАО города Москвы, член оргкомитета конкурса Лариса Тиунова.

"Отрадно сказать, что за два года в конкурсе приняли участие более 1 тыс. молодых ребят. До прошлого года у нас были две возрастные категории, мы ограничивались 17-ю годами. <…> Мероприятия нашего смотра-конкурса за два года посетили порядка 20 тыс. жителей Центрального административного округа", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок на участие в конкурсе.

По ее словам, в прошлом году от руководителей высших учебных заведений поступила просьба о расширении возрастной категории конкурса. "В этом году мы это реализуем, у нас добавляется третья возрастная категория от 17 до 24 лет", - добавила Тиунова.

Также она сообщила, что с этого года вводится новая категория конкурса под названием "Кино". "В наши положения будут внесены дополнительные требования по этой категории, ну и конечно, есть профессионалы-члены жюри, которые будут отсматривать именно это направление", - заключила Тиунова, уточнив, что идея создания данной категории принадлежит генеральному директору студии "Военфильм", народному артисту РФ Игорю Угольникову.

По словам Угольникова, сейчас все молодые люди, которые ходят в кино, так или иначе хотят себя проявить, и нынешняя ситуация позволяет снимать им небольшие фильмы на собственные телефоны. "Нашим детям очень важно высказаться не только с теми возможностями, которые у них уже сейчас есть, но и с теми, которые мы через наш конкурс можем им предоставить", - сказал он.

Угольников уточнил, что на студии "Военфильм" возможно организовать дополнительную площадку, чтобы участники конкурса могли ее использовать. "Мы даже поможем им с костюмами, с техникой, наши художники могут помочь, даже режиссеры и, может быть, даже операторы, если есть хорошие здравые идеи. Наша студия будет активно в этом участвовать", - заключил народный артист РФ.

О конкурсе

Конкурс создан в 2022 году по инициативе Театра Российской Армии и префектуры Центрального административного округа города Москвы, при поддержке департамента культуры Минобороны РФ. Он проводится с целью формирования у молодежи патриотических и духовно-нравственных ценностей, популяризации военно-патриотической тематики, возрождения связи поколений с культурным и духовным наследием и сохранения памяти о воинах, поддержки талантливых детей и подростков и реализации их творческих возможностей.

Программа конкурса включает в себя присуждение премии "Общественное признание", посещение раненных военнослужащих в госпиталях, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, акцию "Герои нашего дома", концерты и экскурсии в Музейно-Храмовый комплекс ВС РФ в парке "Патриот" и другое.