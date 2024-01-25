В зоне безопасности Курской АЭС введут дополнительные ограничения

Будет запрещено проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, не связанных с деятельностью и строительством атомной станции

КУРСК, 25 января. /ТАСС/. Дополнительные ограничения, в том числе по доступу людей, проведению массовых мероприятий, введут в зоне безопасности Курской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

"В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО. Планируется ограничить доступ людей в зону безопасности атомной станции, дополнительные ограничения коснутся рыбалки в непредусмотренных местах, фотографирования и видеосъемки на этой территории. Также будет запрещено проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, не связанных с деятельностью и строительством Курской АЭС", - говорится в распространенном сообщении.

Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность.

В октябре 2023 года Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов. Два других упали на комплекс административных зданий станции. В Курчатове, где находится АЭС, неоднократно фиксировали атаки и падения украинских беспилотников.

Курская АЭС в составе "Росэнергоатома" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". Взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей станции строится Курская АЭС-2, которая станет станцией замещения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.