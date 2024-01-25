Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что значение исторического парка как центра истории и просвещения по всей стране возрастет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Парки "Россия - моя история" перешли в ведение Минпросвещения. Ведомство планирует создать на их базе проекты по просвещению, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов по итогам встречи во флагманском историческом парке на ВДНХ.

"Наша задача - через сеть мультимедийных исторических парков создать единую систему мировоззрения на территории всей страны, от Якутска до Симферополя. Все проекты "Россия - моя история" <...> будут усилены проектами просвещения. Мы готовы предоставить интересные перспективы для развития исторических парков. Проект "Россия - моя история" станет единой системой в Минпросвещения России", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что значение исторического парка как центра истории и просвещения по всей стране возрастет.

"Деятельность парков с переходом в просвещение значительно расширится, так как можно будет участвовать в профильных программах Минпросвещения России, привлекая широкие слои населения. Это большие возможности для сети исторических парков во имя главной задачи, чтобы люди искренне и по настоящему любили Родину свою", - сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили дальнейший план работы и дорожную карту на ближайшее полугодие, а также осмотрели выставку "Просвещение. Большие перемены" в составе специальной экскурсии. Митрополит Тихон высоко оценил экспозицию, которая на сегодняшний день стала самой посещаемой мультимедийной выставкой об истории просвещения в России. Ее увидели более 500 тыс. гостей Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.