В Махачкале в 2024 году благоустроят 17 общественных территорий

С начала реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 80 общественных пространств и 179 дворовых территорий

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Власти Махачкалы по федеральному проекту в этом году отремонтируют 17 дворовых и общественных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы.

"Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", инициированная Владимиром Путиным, - одна из самых успешных и эффективных как во всей стране, так и в Махачкале. В текущем году в Махачкале федеральная программа охватит 5 общественных и 12 дворовых территорий. Все они отобраны по итогам рейтингового голосования жителями города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала реализации проекта в Махачкале благоустроено 80 общественных пространств и 179 дворовых территорий.

Как уточнили ТАСС в Минстрое Дагестана, в республике за последние пять лет благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 747 общественных пространств.

Проект "Формирование комфортной городской среды" входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Одна из ключевых задач нацпроекта - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.