Многодетным семьям компенсируют 50% оплаты учебы в колледжах Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов отметил, что региональные власти реализуют меры по поддержке семей и повышению рождаемости

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области внедрили механизм компенсации 50% оплаты за обучение в колледжах детям из многодетных семей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил в ходе встречи в Калининграде губернатор области Антон Алиханов.

"С этого года компенсируем 50% оплаты за колледжи. То есть дети из многодетных семей если поступают на платный, то мы им компенсируем", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что региональные власти реализуют меры по поддержке семей и повышению рождаемости. В частности, по его словам, на реализацию специальной программы по повышению рождаемости в 2023 году было направлено около 420 миллионов рублей. Все меры поддержки продолжатся и в текущем году: ежемесячные денежные выплаты, единовременные пособия, отметил Алиханов.

Он также сообщил, что в области стали выплачивать региональный материнский капитал 345 тыс. рублей за первого ребенка, если он рождается в студенческой семье либо в течение трех лет после окончания вуза. "Считаем, что это очень важно", - отметил глава региона.

Алиханов добавил, что Калининградская область планирует выплачивать от 350 до 500 тыс. рублей в зависимости от возможностей бюджета "за всех детей, которые рождаются". "То есть мы хотим стимулировать в любом возрасте, в каком бы женщина сейчас ни находилась, чтобы она могла такое решение дополнительное за счет этих выплат принять", - пояснил губернатор.

Глава региона добавил, что население Калининградской области в 2018 году превысило 1 млн человек и продолжает расти: в регионе насчитывается 260 тыс. семей, из которых 180 тыс. - это семьи с детьми.