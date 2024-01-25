В Ненецком АО пограничники изъяли незаконно добытого лосося

Стоимость животного оценивается на сумму 2,4 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району изъяло на территории поселка Искателей Заполярного района Ненецкого автономного округа (НАО) незаконно добытого лосося на сумму 2,4 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в управлении.

"Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району на территории поселка Искателей Заполярного района Ненецкого автономного округа пресечен факт незаконного оборота водных биологических ресурсов, добытых в нарушение российского законодательства. Выявленная продукция также не имела необходимых маркировок и ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили ТАСС. - Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 2,4 миллиона рублей".

В результате проведенных мероприятий изъято 88 экземпляров атлантического лосося общим весом 380 кг. Пограничным управлением проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).