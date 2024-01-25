Минздрав предложил разрешить ограничение прав пациентов в психиатрии на 15 дней

Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минздрав разработал правила принятия решения об ограничении прав пациента в психиатрических учреждениях, выбора их формы и продолжительности. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Продолжительность устанавливаемых ограничений прав пациента не должна превышать 15 дней, включая день принятия решения. Ограничение прав пациента в случае необходимости может быть продлено, при этом к медицинской документации должно быть приобщено новое решение об ограничении прав пациента", - говорится в документе.

При этом ограничение прав пациента только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в медицинской организации не допускается, а выбор формы ограничений прав осуществляется лечащим врачом с учетом оценки текущего физического и психического состояния пациента или потенциальной угрозы вреда здоровью и безопасности пациента или здоровья и безопасности других лиц.

Пациент или его законный представитель должны быть уведомлены об ограничениях в течение восьми часов с момента принятия такого решения. В случае принятия новых правил они вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2030 года.

Летом 2023 года в РФ был принят закон, согласно которому в том числе лица, госпитализированные в психиатрическое учреждение, наделяются правом на подачу жалоб и обращений в госорганы, на получение писем и посылок без цензуры, а также на прием посетителей и использование телефонов и иных средств связи. Однако в интересах здоровья пациентов решением лечащего врача или заведующего отделением эти права могут быть ограничены. Порядок принятия решения об ограничении прав пациентов будет устанавливаться правительством РФ.