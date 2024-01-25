В Белоруссии по просьбе жителей в Концепцию безопасности внесли нейтрализацию угроз семье

С учетом принятия закона "О народном ополчении" документ также дополнили положением о развитии этого нового вооруженного формирования, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Прошедшее в Белоруссии общественное обсуждение проекта Концепции национальной безопасности способствовало включению в нее нескольких важных дополнений, в том числе направленных на обеспечение демографической безопасности и нейтрализацию угроз традиционной семье. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"В ходе дискуссионных площадок с участием уполномоченного по делам религий и национальностей, руководителей основных конфессий, прежде всего Белорусской православной церкви, Союза женщин, партии "Белая Русь", БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи - прим. ТАСС) и других субъектов гражданского общества поступили предложения о дополнительной защите института традиционной семьи. К сожалению, сегодня происходит подмена понятий о традиционных ценностях. Поэтому нас попросили конкретизировать, что они в себя включают", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Вольфовича, после рассмотрения инициатив "к стратегическим интересам в документе отнесена всесторонняя защита и сбережение института традиционной семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению". "В концепции также уточнены угрозы институту традиционной семьи и направления нейтрализации их источников. По оценкам специалистов, помимо защиты белорусских традиций, данные новеллы способны сформировать дополнительные предпосылки для повышения эффективности обеспечения демографической безопасности", - сообщил он.

О доработке проекта концепции

Госсекретарь напомнил, что во время доработки проекта концепции, который был одобрен Совбезом республики в начале марта прошлого года, было организовано более 70 дискуссионных площадок. В ходе встреч с трудовыми коллективами, профсоюзными активистами и представителями местных властей "поступило предложение о дополнении концепции положением о повышении социальной ответственности бизнеса", отметил Вольфович. "Учитывая мнение губернаторов, актива регионов, данное требование дополнено еще одним немаловажным положением о необходимости устранения диспропорций регионального развития, которое направлено прежде всего на снижение рисков излишней урбанизации", - сказал он.

"Уточнен и приведен в соответствие с национальным законодательством ряд положений концепции, в частности, связанных с развитием и функционированием гражданского общества, определением его субъектов. С учетом принятия закона "О народном ополчении" документ дополнен положением о развитии этого нового вооруженного формирования", - сообщил госсекретарь.

Несколько положений документа были скорректированы по предложению экспертов из числа представителей научного сообщества. "Они стали более четкими и понятными для восприятия не только узких специалистов, но и простых людей", - пояснил Вольфович.

О рисках и угрозах

Госсекретарь указал на то, что "в обновленной Концепции национальной безопасности достаточно полно отражены ключевые тенденции трансформации современных рисков, вызовов и угроз". "Мы знаем о планах Запада и не сгущаем краски. Объективно оцениваем происходящее и, разумеется, предпринимаем все необходимые меры для предотвращения любых угроз, которые, кстати, отражены как в Концепции национальной безопасности, так и в проекте новой военной доктрины", - заявил он.

Вольфович подчеркнул, что обновленная военная доктрина, разработка которой велась в соответствии с постановлением Совбеза от 6 марта 2023 года, демонстрирует миролюбивый характер Белоруссии и "нацелена на обеспечение внутренней стабильности и предотвращение угроз развязывания военных конфликтов". При этом "на любые провокации и уловки в виде "мягкой и умной силы", "цветных революций", гибридных действий, открытых радикальных проявлений" у республики "есть соответствующие меры", которые она готова "применять незамедлительно".

"Вмешательство во внутренние дела страны, а тем более угроза военной силой и, не дай бог, агрессия будут пресекаться в том числе с помощью вооруженной защиты наших интересов", - заявил госсекретарь Совбеза.