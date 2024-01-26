Суд Киева оставил под арестом военного, обвиняемого в провале вербовки российского пилота

Роман Червинский будет находиться в СИЗО до 10 февраля, сообщает украинское издание "Общественное"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в провале вербовки российского пилота. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

По его данным, суд в четверг отклонил апелляцию адвокатов, просивших смягчить меру пресечения, и оставил в силе свое решение от 14 декабря 2023 года о продлении ареста, согласно которому Червинский будет находиться в СИЗО до 10 февраля.

21 апреля 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Червинскому обвинение по статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, он вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию с целью завладеть самолетом ВКС РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины утверждают, что они не одобрили такой план, но обвиняемый решил действовать по своему усмотрению. Итогом стала утечка данных о размещении личного состава и техники ВСУ на аэродроме Канатово. В результате удара по этому объекту погиб командир воинской части, были ранены 17 военнослужащих, уничтожены 2 истребителя и повреждена взлетная полоса. 25 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал Червинского на два месяца без права внесения залога. В мае суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого об изменении меры пресечения.

Позже газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников и европейские источники, назвала Червинского координатором подрыва морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". По информации издания, он "занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек", которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

25 июля 2022 года ФСБ России сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС РФ, которую курировали спецслужбы НАТО. По данным ФСБ, сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских военных летчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза и предлагали им перегнать самолеты на контролируемые ВСУ аэродромы. В ФСБ указали, что выявление этих планов контрразведкой позволило нанести удары по нескольким украинским военным объектам. Кроме того, были установлены сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники.