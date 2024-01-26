Аэропорт Южно-Сахалинска остается закрытым из-за циклона

В пассажирском терминале находятся около 50 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова в пятницу утром не смог начать работу из-за осложнений по причине циклона, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

"В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром Южно-Сахалинск закрыт до 15:00 (07:00 мск) 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов", - рассказали в аэропорту и добавили, что время открытия пока предварительное.

По информации пресс-службы, несмотря на прекращение работы аэропорта, в пассажирском терминале сейчас находится около 50 человек.

Из-за метели аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде. Время от времени находилось погодное "окно" и удавалось выпустить или принять одно воздушное судно. С утра 25 января аэропорт закрылся на сутки до утра пятницы, на тот момент было задержано около 60 рейсов. Сотрудники МЧС помогли доставить в гостиницы ожидающих пассажиров.

Снежный циклон начал оказывать влияние на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, местами в селах нет электричества, часть школьников переведена на дистанционное обучение, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы и не ходит городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.