Кабмин Казахстана утвердил создание научно-исследовательского института Каспийского моря

НИИ, в частности, будет заниматься изучением экологических проблем водоема, сообщили в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации республики

АСТАНА, 26 января. /ТАСС/. Правительство Казахстана утвердило разработанное министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании научно-исследовательского института Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации республики.

"Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", - говорится в сообщении.

Планируется, что институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

"Ранее глава государства [Касым-Жомарт Токаев] поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.