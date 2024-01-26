На Камчатке планируют обустроить спортплощадку нового поколения почти за 82 млн рублей

Занятия на ней можно будет совмещать с фиджитал-играми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Спортивная площадка нового поколения, занятие на которой можно будет совмещать с компьютерными играми, появится на Камчатке осенью 2024 года. На ее обустройство власти региона направят порядка 82 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В краевом Минспорта ТАСС уточнили, что такая площадка - первая на Камчатке, аналогов в регионе нет. Пространство центра будет включать спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности. Все это в итоге создает новый подход к занятию спортом.

"В новый фиджитал-центр, который появится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Радужный" в городе Елизово, ребята смогут прийти и сначала поиграть в футбол на приставке, а затем надеть бутсы, форму, выйти на улицу и сыграть командой в футбол на поле. Также это можно будет сделать и по другим видам спорта", - говорится в сообщении.

По данным краевого профильного министерства, более половины жителей полуострова систематически занимаются спортом.

В РФ фиджитал-центры представляют собой уникальный объект спортивной инфраструктуры, совмещающий киберспортивный клуб и спортивные площадки. Там, как правило, оборудуются зоны Playstation, VR и компьютерная зона, также есть "умная" спортивная площадка, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панна-футболом, воркаутом. По правилам, у каждого посетителя центра формируется индивидуальный рейтинг за счет показателей цифровой и физической активности на площадке, они будут доступны в личном профиле пользователя на веб-портале.