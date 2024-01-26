Путин поручил создать морскую биостанцию на полуострове Крильон

Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых 29 ноября 2023 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину, правительству Сахалинской области и МГУ им. М. В. Ломоносова подготовить предложения по созданию морской биостанции на мысе Анастасии на полуострове Крильон острова Сахалин, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

"Правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии (п-ов Крильон, о. Сахалин)", - говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет до 31 июля 2024 года, далее - ежегодно.

Уточняется, что в реализации научно-образовательной программы биостанции по изучению флоры и фауны дальневосточных морей должны быть задействованы вузы и научные центры Дальнего Востока, научно-образовательный центр кампуса "СахалинТесЬ" и иностранные ученые.