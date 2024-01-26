Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу после циклона

В ближайшее время авиазуел примет два самолета авиакомпании "Россия"

ТАСС, 26 января. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова возобновил работу, которая приостанавливалась из-за прохождения на Сахалине мощного циклона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С 17:00 (10:00 мск) 26 января возобновил работу аэропорт Южно-Сахалинска. В ближайшее время на острове совершат посадку два самолета авиакомпании "Россия", - говорится в сообщении.

В течение нескольких суток остров Сахалин находился под воздействием мощного циклона, который принес сильный порывистый и обильные снегопады. По метеоусловиям было задержано более 40 прибывающих и вылетающих рейсов. Общее количество пассажиров - свыше 5 тыс. человек. Люди, которые нуждались в гостиницах и питании, были обеспечены всем необходимым за счет авиакомпаний.

Во время циклона сотрудники аэропорта постоянно расчищали взлетно-посадочную полосу. Сейчас Южно-Сахалинск начинает принимать самолеты задержанных рейсов из Москвы и городов Дальнего Востока, а также отправлять их обратно. По поручению губернатора Валерия Лимаренко организована доставка пассажиров в аэропорт из Южно-Сахалинска и районных центров с помощью специально выделенных автобусов.