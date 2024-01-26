Фермеры завершили протест в Литве после обещания правительства решить их проблемы

Премьер-министр и спикера парламента заверили протестующих, что поднятые аграриями вопросы решат положительно

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Акция протеста фермеров Литвы против бездействия властей в решении проблем сельскохозяйственного сектора, продолжавшаяся с 23 января, завершилась после того, как правительство пообещало решить вопросы аграриев.

"Нами получены твердые заверения премьер-министра [Ингриды Шимоните] и спикера парламента [Виктории Чмилите-Нильсен] в том, что в ближайшее время поднятые нами вопросы будут решены положительно для фермеров", - сказал журналистам председатель организовавшего протест общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас.

Прибывшая в столицу для участия в акции сельхозтехника начала движение из Вильнюса колоннами в сопровождении полиции. В дни протеста на центральной улице стояло около 1,3 тыс. тракторов и лесовозов, пригнанных из регионов.

Фермеры требовали уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами являются затяжной кризис в молочной промышленности, сложности в культивировании многолетних лугов, а также повышение с 2024 года акциза на энергоносители.